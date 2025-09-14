Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Niğde'de 7 bin 500 kişilik modern stat hizmete girdi

Niğde'de 7 bin 500 kişilik modern stat hizmete girdi

- Güncelleme:
Niğde&#039;de 7 bin 500 kişilik modern stat hizmete girdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 7 bin 500 seyirci kapasiteli Niğde 5 Şubat Şehir Stadı, Niğde Belediyespor-Kahramanmaraşspor maçıyla açıldı. Açılış töreninde Vali Cahit Çelik, stadın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Niğde 5 Şubat Şehir Stadı, Nesine 3. Lig'teki Niğde Belediyespor- Kahramanmaraşspor maçıyla hizmete girdi.

Tribün koltukları, aydınlatma ve skorbord montajlarının tamamlandığı 7 bin 500 seyirci kapasiteli 5 Şubat Şehir Stadı'nın açılışı için maç öncesi tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Cahit Çelik, yapımı tamamlanan stadın Niğde Belediyespor'a hayırlı olmasını diledi.

Niğde'de 7 bin 500 kişilik modern stat hizmete girdi - 1. Resim

"ŞEHRİMİZİN SPOR ALTYAPISINA ÖNEM VEREREK STADI TAKIMA KAZANDIRMIŞ OLDUK"

Kente önemli bir spor tesisi kazandırıldığını belirten Çelik, "Dünden bugüne emeği olan birçok siyasetçi, milletvekilleri ve belediye başkanları oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz işin son dönemine yetiştik, benim son dönemde katkım oldu. Şehrimizin spor altyapısına önem vererek stadı takıma kazandırmış olduk." dedi.

Niğde'de 7 bin 500 kişilik modern stat hizmete girdi - 2. Resim

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da emeği geçenlere teşekkür ederek Niğde Belediyespor'un yeni statta zafer kazanmasını temennisinde bulundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, takımın profesyonel ligde olduğunu belirterek destek veren sponsorlara teşekkür etti. Müsabaka ev sahibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

