Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Kabulde İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortadoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patrik Giannopoulos, kabul sonunda hediyeleşti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabule ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Teofilos'u İstanbul’da kabul etti. Kabulde İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "soykırımcı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiğini" belirtti.

