Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Törene Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Törene Erdoğan da katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç&#039;a veda! Törene Erdoğan da katıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenleniyor.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören sonrası Kılıç, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"İŞİNİ AKSATTIĞINA BEN ŞAHİT OLMADIM"

Törende konuşan Erdoğan, Kılıç'ın uzun süre ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi veşu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşlerim, şu anda musallada bulunan değerli dava ve yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabbim cennetiyle cemaliyle muamele etsin.

Hamdi kardeşimizi bir fikir adamıydı. Yanımızda mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde işini aksattığına şahit olmadım. Son ana kadar vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabbim'e şu niyazda bulundum; cennetiyle, cemaliyle, Peygamberimizin müsemma sancağı altında müşerref eyle..."

