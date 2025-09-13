Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın ölüm sebebi merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından "Hamdi Kılıç kimdir, neden öldü?" sorusu gündeme geldi.

HAMDİ KILIÇ KİMDİR?

Hamdi Kılıç Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

13 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybeden Kılıç'ın hayatı hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

HAMDİ KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

13 Eylül 2025 Cumartesi günü hayatını kaybeden Hamdi Kılıç'ın ölüm nedenine dair resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Konuya ilişkin açıklama geldiği takdirde haberimize ekleyeceğiz.

Hamdi Kılıç'ın vefat haberini Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, X hesabından duyurdu.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

HAMDİ KILIÇ'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Hamdi Kılıç'ın cenazesi 13 Eylül 2025 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.