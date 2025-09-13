Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın ölüm sebebi merak ediliyor

Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın ölüm sebebi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç&#039;ın ölüm sebebi merak ediliyor
Cumhurbaşkanı, Başdanışman, Ölüm, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu. Peki, Hamdi Kılıç kimdir, neden öldü? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından "Hamdi Kılıç kimdir, neden öldü?" sorusu gündeme geldi. 

HAMDİ KILIÇ KİMDİR?

Hamdi Kılıç Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu. 

13 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybeden Kılıç'ın hayatı hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. 

Hamdi Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın ölüm sebebi merak ediliyor - 1. Resim

HAMDİ KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

13 Eylül 2025 Cumartesi günü hayatını kaybeden Hamdi Kılıç'ın ölüm nedenine dair resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Konuya ilişkin açıklama geldiği takdirde haberimize ekleyeceğiz.

Hamdi Kılıç'ın vefat  haberini Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, X hesabından duyurdu.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

HAMDİ KILIÇ'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Hamdi Kılıç'ın cenazesi 13 Eylül 2025 Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pakistan'da bombalı saldırı! 12'den fazla askeri hayatını kaybettiHaluk Levent’ten üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasan Mutlu kimdir, kaç yaşında nereli? Bayrampaşa Belediye BaşkanıHasan Mutlu'nun biyografisi - HaberlerHasan Mutlu kimdir, kaç yaşında nereli? Bayrampaşa Belediye BaşkanıHasan Mutlu'nun biyografisiKPSS: Alan Bilgisi 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu? - HaberlerKPSS: Alan Bilgisi 2025: KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır, zorunlu mu?Türkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EuroBasket 2025 finali canlı yayın bilgileri - HaberlerTürkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? EuroBasket 2025 finali canlı yayın bilgileriTürkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 finalinde parkeye çıkacak - HaberlerTürkiye-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 finalinde parkeye çıkacakTürkiye'nin finalde rakibi kim oldu? 12 Dev Adam EuroBasket 2025'te tarih yazıyor - HaberlerTürkiye'nin finalde rakibi kim oldu? 12 Dev Adam EuroBasket 2025'te tarih yazıyorResul Emrah Şahan kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerResul Emrah Şahan kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hayatı ve siyasi kariyeri
Sonraki Haber Yükleniyor...