Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.17'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklama göre korkutan deprem, yerin 12,42 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sındırgı merkezli 3,6 büyüklüğündeki deprem, ilçenin yanı sıra Balıkesir merkezde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3,7 olarak rapor etti.

BALIKESİR 6,1'LİK DEPREMLE SARSILMIŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos saat 19,53'te 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya, Uşak, Yalova, Kocaeli'de de hissedilen depremde Sındırgı'da 1 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası bölgedeki artçılar ise hala sürüyor.