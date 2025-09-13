Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda 2 MHP'li siyasetçi gözaltına alındı! Disipline sevk ettiler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 ismin disipline sevk edildiğini açıkladı.
Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.
44 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 44 kişi gözaltına alındı.
MHP HAREKETE GEÇTİ: 2 İSME KESİN İHRAÇ TALEBİ
Gözaltına alınanlar arasında MHP'li iki ismin de olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvetkili Semih Yalçın, X hesabından bir açıklama yayınladı.
Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.