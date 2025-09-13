Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda 2 MHP'li siyasetçi gözaltına alındı! Disipline sevk ettiler

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda 2 MHP'li siyasetçi gözaltına alındı! Disipline sevk ettiler

- Güncelleme:
Bayrampaşa Belediyesi&#039;ne yönelik operasyonda 2 MHP&#039;li siyasetçi gözaltına alındı! Disipline sevk ettiler
MHP, Operasyon, Rüşvet, Bayrampaşa Belediyesi, Disiplin, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 2 ismin disipline sevk edildiğini açıkladı.

Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

44 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.  Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 44 kişi gözaltına alındı.

MHP HAREKETE GEÇTİ: 2 İSME KESİN İHRAÇ TALEBİ

Gözaltına alınanlar arasında MHP'li iki ismin de olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvetkili Semih Yalçın, X hesabından bir açıklama yayınladı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda 2 MHP'li siyasetçi gözaltına alındı! Disipline sevk ettiler - 1. Resim
Yasin Sönmez - Devlet Bahçeli

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

