Başkomiser, eşiyle evde yakaladığı adamı öldürmüştü! Cinayette kadının ifadeleri ortaya çıktı

5 Eylül'de Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede Başkomiser M.K. öğle vakti evine geldi. İçeri giren M.K., içeride Orhan Ö. (44) ile karşılaştı. Bunun üzerine çıkan kavga sonucunda, başkomiser belinden çıkardığı silahla defalarca ateş etti. Orhan Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

BAŞKOMİSER TUTUKLANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edildin başkomiser ilk başta adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı fakat ardından savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TWİTTER'DAN DUYGUSAL BAĞ OLUŞTU"

Olayın ardından başkomiserin eşi F.K.’nin ifadeleri ortaya çıktı. F.K. ifadesinde, "M.K. benim resmi nikahlı eşim olur. Yaklaşık 5 yıldır evliyiz ve bu evlilikten 3,5 yaşında bir tane çocuğumuz bulunmakta. Eşim M. K. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nde Başkomiser olarak görev yapmaktadır. Eşimle aramızda şubat ayından ailevi sorunlardan kaynaklanan bir anlaşmazlık vardı. Ben bu süreçte ‘ferida kahrol’ kullanıcı adı ile Twiter hesabı üzerinden bu platformda bir şahıs ile tanıştım. Tanıştığım şahsın Twiter kullanıcı adı ‘serdar Gökhan’dır. Benden sormuş olduğunuz bu şahısla alakalı eşimle problemli olduğumuz dönemde şahısla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Ancak bu şahısla sadece 1 defa temmuz ayında Elazığ Kentköy parkında yüz yüze görüştüm. Kendisi görüştüğümüz bu süre zarfı içerisinde bana ismini Serdar Gökhan Öztürk olarak söyledi. Bekar ve askeri personel olduğunu, Tunceli'de görev yaptığını söyledi. Bu şahısla konuşmalarınız hep Twiter isimli sosyal medya aracılığı ile oldu. Kendisinin bende numarası kesinlikle yoktur. Eşimle aram düzeldi. Bu süreçten sonra bu şahısla konuşmadım" dedi.

"DIŞARISI RİSKLİ DİYE EVE ÇAĞIRDIM"

Olaydan 1 gün önce şahsın Elazığ'a gelmek üzere mesaj attığını belirten kadın, "Ben bu mesaja karşılık neden geliyorsun diye cevap yazdım. Daha sonra ben Twiter üzerinden sesli arama yaparak bu şahısla konuştum. Bu şahsa ben mutluyum görüşmeyelim şeklinde konuştum. Şahıs bana ‘Evin oraya gelirim, konuşmamız lazım’ dedi. Ben de dışarıda görüşmemizin riskli olacağını söyledim ve evde görüşelim dedim. Bu şahsa ben temmuz ayında evimin konumu göndermiştim. Oradan evimin adresini biliyor. Bu şahısla görüşmemin amacım bu işin olmayacağını ve aramızdaki görüşmeyi sonlandırmamız gerektiğini yüz yüze söylemekti. Ben oğlum Göktuğ'u kreşe bırakmak için saat 08.30 sıralarında ikametten çıktım. Ben evden çıkarken eşim evdeydi.

"İLİŞKİYİ BİTİRMEK ÜZERE KONUŞACAKTIM"

Oğlumu bıraktıktan sonra yine araç ile ikametime geldim. Eşim işe gitmişti. Bir süre tam saatini hatırlamamakla birlikte ismini Serdar olarak bildiğim şahıs bana Twiter üzerinden ‘Geldim, binanın önündeyim’ şeklinde mesaj attı. Ben de bunun üzerine ikamet kapısını açtım. Serdar bina kapısından içeri girerek ikamet kapısına geldi, kapıda ben kendisini karşıladım. Aramızdaki ilişkiyi bitirmek üzere konuşmak için Serdarı ikamete aldım. Evin mutfak bölümüne oturduk" ifadelerini kullandı.

"MUTFAKTAN BIÇAĞI ALDI, BANA DA KAFA ATTI"

Eşinin telefonla 2 veya 3 defa aradığını ancak telefonu görmediği için cevap veremediğini aktaran F.K., şöyle devam etti:

"Eşim genellikle beni çocuğun kreşte çekmiş olduğum videoları atmam için arar. Video atmadığın için muhtemelen merak ettiği için defalarca aramış. Benle Serdar arasında konuşma devam ettiği esnada ikamet kapısı çaldı. Kapıyı arkadan kilitlemiştim. Kapı dürbününden baktığımda eşimin kapıda olduğunu görünce bunu Serdar'a söyledim. Serdar bunun üzerine ‘Bana kumpas mı kurdunuz, ikinizi de gebertirim’ dedi. Zil sesi kısa bir süre sustu. Serdar mutfaktan ekmek bıçağını aldı. Serdar bıçağı alınca ben hole çıktım. Holde banyonun yanında bulunduğum esnada Serdar kafası ile bana vurdu. Benim kafam bu anda kanadı. Daha sonra Serdar bana bir tekme attı. Ben bu şahsa sakin ol, eşim gelirse ben onu bir bahane ile balkon kısmına alırım ben de o arada kaçarsın dedim.

15 DAKİKA BOYUNCA EVDE GİZLENMİŞ

Bu sırada zil yine çaldı. Kapının çalması üzerine Serdar giyinme odasına gitti. Ben ikamet kapısını açtım. Eşim M.K. bana kapıyı neden açmıyorsun, telefonuna neden cevap vermiyorsun, yüzüne ne oldu şeklinde sorular sordu. Ben de eşime kafamı kapıya çarptığımı endişelenecek bir şey olmadığını söyledim. Daha sonra eşime sen balkona geç ben sana bir kahve yapıp getireyim beraber kahve içelim dedim. Ben kahve yaparken eşim de mutfakta oturuyordu. Kendisi ile çocuğumuzla ilgili konuşuyorduk. Bu konuşmamız yaklaşık 15 dakika sürdü. Ben mutfakta iken eşim mutfaktan çıktı. Bu giyinme odasının kapısı neden kapalı diye sordu.

"SİLAH SESİ DUYDUM, YERE ÇÖKÜP AĞLADIM"

Bunun üzerine ben de eşim M.’nin arkasından gittim. Eşim giyinme odasının kapısını açınca Serdarı gördü. Ben eşime yanlış anlama aramızda bir şey yok, sadece konuşmak için çağırdım dedim. Serdar ve eşim arasında tartışma başladı. Hemen ardından Serdar, eşim M.K. doğru bıçak ile hamle yaptı. Eşim bir yandan da uzakta dur sen gelme şeklinde telkinlerde bulunuyordu. Eşim ve Serdar arasında bir arbede yaşandı. Ben bu sırada olduğum yere çöktüm ve ağlamaya başladım. Daha sonra 2 veya 3 el silah sesi duydum. Serdar isimli şahsın kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Eşim bana 112'yi arayarak bilgi vereceğini söyledi. Ben bu sebeple 112'yi aramadım. Ben korkudan bu şahsın bulunduğu odaya hiç girmedim. Bir müddet sonra olay yerine polis ekipleri ve 112 ekipleri geldi. Aradan ne kadar süre geçti hatırlamıyorum, olayın şoku içerisindeydim. Benden sormuş olduğunuz Orhan Ö. isimli şahsı tanımam. İkametime gelen şahsı Serdar Gökhan Öztürk olarak biliyorum"