Denetim yapan uzman çavuş şehit oldu! Önce çarptı, sonra sürükledi...

Kütahya’nın Çavdarhisar yolu 35. kilometresinde Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

SÜRÜKLEYİP ŞARAMPOLE UÇTU

Takla atan araç, yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp sürükledikten sonra şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yeşil’in şehit olduğunu belirledi. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah D. ile eşi ve çocuğu da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARIN DEFNEDİLECEK

Şehidin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in yarın memleketi Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.