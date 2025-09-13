Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Kadıköy'de su borusu patladı! Yüzlerce araçlık AVM otoparkı göle döndü

Kadıköy'de su borusu patladı! Yüzlerce araçlık AVM otoparkı göle döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kadıköy'de, İSKİ ait şantiyedeki borunun patlaması nedeniyle yandaki alışveriş merkezinin otoparkını su bastı. Yüzlerce aracın bulunduğu otopark adeta göle döndü.

İstanbul Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde, İSKİ'ye ait bir şantiyede kazı çalışması sırasında ana isale hattındaki boru patladı.

Kadıköy'de su borusu patladı! Yüzlerce araçlık AVM otoparkı göle döndü - 1. Resim

YÜZLERCE ARAÇLIK OTOPARK GÖLE DÖNDÜ

Tazyikli şekilde etrafa yayılan su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden akarak, otoparka yöneldi.

Otoparkı su basarken olay yerine İSKİ ekipleri yönlendirildi. Çalışmaların ardından suyun akışı kesildi.

Kadıköy'de su borusu patladı! Yüzlerce araçlık AVM otoparkı göle döndü - 2. Resim

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Su borusunun patlaması sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

