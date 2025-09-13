Kadıköy'de su borusu patladı! Yüzlerce araçlık AVM otoparkı göle döndü
İstanbul Kadıköy'de, İSKİ ait şantiyedeki borunun patlaması nedeniyle yandaki alışveriş merkezinin otoparkını su bastı. Yüzlerce aracın bulunduğu otopark adeta göle döndü.
İstanbul Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde, İSKİ'ye ait bir şantiyede kazı çalışması sırasında ana isale hattındaki boru patladı.
YÜZLERCE ARAÇLIK OTOPARK GÖLE DÖNDÜ
Tazyikli şekilde etrafa yayılan su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden akarak, otoparka yöneldi.
Otoparkı su basarken olay yerine İSKİ ekipleri yönlendirildi. Çalışmaların ardından suyun akışı kesildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Su borusunun patlaması sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
