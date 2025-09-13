Kadıköy'de taraftarla buluşacak! Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Trabzonspor maçında

Sarı-lacivertliler, Benfica ile uzun süre devam eden görüşmeler sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu 22.5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Chobani Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte taraftara "merhaba" demek ve performansıyla adından söz ettirmek istiyor.

YÜKSEK KONSANTRASYON

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Samandıra'da yüksek bir konsantrasyonla çalışan 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşısında mutlaka gol veya asist üretmeyi hedefliyor. Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında iyi bir performans sergileyerek taraftarla bağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalayan başarılı kanat oyuncusunun, Domenico Tedesco liderliğindeki teknik heyetin büyük beklenti içinde olduğu isimlerin başında geldiği belirtildi.

18 GOL, 14 ASİST

Galatasaray'a Eylül 2024'te 12 milyon euro bonservis kazandırıp Benfica'ya giden milli yıldız, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 18 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.