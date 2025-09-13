Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kadıköy'de taraftarla buluşacak! Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Trabzonspor maçında

- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 25 milyon euroya transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, 14 Eylül Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor maçında, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Milli futbolcu, zorlu maç için hedefini belirledi.

Sarı-lacivertliler, Benfica ile uzun süre devam eden görüşmeler sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu 22.5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Chobani Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte taraftara "merhaba" demek ve performansıyla adından söz ettirmek istiyor.

Kadıköy'de taraftarla buluşacak! Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Trabzonspor maçında - 1. Resim

YÜKSEK KONSANTRASYON

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Samandıra'da yüksek bir konsantrasyonla çalışan 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşısında mutlaka gol veya asist üretmeyi hedefliyor. Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında iyi bir performans sergileyerek taraftarla bağını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kadıköy'de taraftarla buluşacak! Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Trabzonspor maçında - 2. Resim

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalayan başarılı kanat oyuncusunun, Domenico Tedesco liderliğindeki teknik heyetin büyük beklenti içinde olduğu isimlerin başında geldiği belirtildi.

18 GOL, 14 ASİST

Galatasaray'a Eylül 2024'te 12 milyon euro bonservis kazandırıp Benfica'ya giden milli yıldız, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 18 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.

