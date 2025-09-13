Akdeniz'de deprem! İlk verileri AFAD duyurdu

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem ise Akdeniz'de gerçekleşti.

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD, saat 11.44'te Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği ise 7.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

