Akdeniz'de deprem! İlk verileri AFAD duyurdu

AFAD, saat 11.44'te Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem ise Akdeniz'de gerçekleşti.

AKDENİZ'DE DEPREM

AFAD, saat 11.44'te Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği ise 7.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

