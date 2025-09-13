Akdeniz'de deprem! İlk verileri AFAD duyurdu
Güncelleme:
AFAD, saat 11.44'te Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem ise Akdeniz'de gerçekleşti.
AKDENİZ'DE DEPREM
AFAD, saat 11.44'te Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği ise 7.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.
