Gözü dönen şoför, engelli vatandaşı tartaklayıp araçtan attı

Bursa Hamitler Mahallesi'nde ikamet eden Faruk Zortul (36), 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası beyin kanaması geçirerek Parkinson hastalığına yakalandı ve engelli kaldı.

"SEN NEDEN İNMİYORSUN?"

Geçtiğimiz aylarda bindiği 35/H numaralı otobüste son durağa kadar gitmek istediğini belirten Zortul ile şoför İsa Ş. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, şoför, Zortul'a "Sen neden inmiyorsun hala" diyerek çıkıştı. Bunun üzerine Zortul, "Engelliyim abi, mecbur olmasan binmezdim" diye belirtip, son durağa kadar gitmek istediğini söyledi.

YAKA PAÇA ARAÇTAN İNDİRDİ

Tartışmanın büyümesiyle şoförün, Zortul'u yaka paça otobüsten indirdi ve hakaret etti. Olayı gören vatandaşlar tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Hakarete ve şiddete maruz kaldığını belirten Faruk Zortul, durumu yargıya taşıdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Can Vural, "Bizler bugün burada Faruk arkadaşımız için yapılan haksızlığa karşı toplandık. Bizim gibi dışarı çıkamayan birçok engelli arkadaşımız var. Amacımız onları da hayata katmak. Ancak bu tür şiddet olayları bizleri yıpratıyor ve evlere kapanmamıza sebep oluyor. Faruk arkadaşımızın yanındayız" dedi.