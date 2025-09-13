Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? Karşılaşma için nefesler tutuldu

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında eşiktaş, Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Bugün oynanacak maç öncesinde "Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?" sorularına cevap aranıyor.

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın idaresinde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ligde 2 maçı eksik olan siyah-beyazlılar 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

"Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT, KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir müsabakası 20.00'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekeleşecek maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. 

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? Karşılaşma için nefesler tutuldu - 2. Resim

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala açıklanması bekleniyor.

İşte maçının muhtemel 11'leri;

Beşiktaş: Mert, Taylan - Djalo - Uduokhai - Jurasek, Kartal - Orkun, Cerny - Rafa - Toure, Abraham

Başakşehir: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.

