Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? Karşılaşma için nefesler tutuldu

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın idaresinde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ligde 2 maçı eksik olan siyah-beyazlılar 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

"Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT, KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir müsabakası 20.00'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekeleşecek maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala açıklanması bekleniyor.

İşte maçının muhtemel 11'leri;

Beşiktaş: Mert, Taylan - Djalo - Uduokhai - Jurasek, Kartal - Orkun, Cerny - Rafa - Toure, Abraham

Başakşehir: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.