Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? Karşılaşma için nefesler tutuldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında eşiktaş, Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Bugün oynanacak maç öncesinde "Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?" sorularına cevap aranıyor.
Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın idaresinde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Ligde 2 maçı eksik olan siyah-beyazlılar 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.
"Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT, KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Başakşehir müsabakası 20.00'da başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda gerçekeleşecek maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'leri henüz belli olmadı. Karşılaşmaya son bir saat kala açıklanması bekleniyor.
İşte maçının muhtemel 11'leri;
Beşiktaş: Mert, Taylan - Djalo - Uduokhai - Jurasek, Kartal - Orkun, Cerny - Rafa - Toure, Abraham
Başakşehir: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.