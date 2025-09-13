Milli maç bugün mü? Türkiye-Bulgaristan maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor

A Milli Futbol Takımı, grubun kritik maçında Bulgaristan'ı ağırlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin nasıl bir sonuç alacağı merak konusu oldu. Futbolseverler maç saati ve yayın bilgileri araştırmaya başladı.

MİLLİ MAÇ BUGÜN MÜ?

Milli maç bugün oynanmayacak. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan deplasmanında mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, bu maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Sofya'da oynanacak Türkiye-Bulgaristan karşılaşması 11 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleşecek.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Bulgaristan maçı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacaktır. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala takım kadrosu, Milli Takım teknik ekibi tarafından netleştirilecektir.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında gerçekleşecek Bulgaristan - Türkiye mücadelesi TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın 2025-2026 dönemindeki kritik milli maç programı şöyle:

11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya-Türkiye