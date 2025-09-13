ABD’nin nükleer canavarı İran’ın burnunun dibinde ortaya çıktı!

ABD Donanması’na ait nükleer enerjili uçak gemisi USS Nimitz, İran kıyılarına yakın Basra Körfezi'nde (Arap Körfezi) savaş uçakları fırlattı.

Yeni görüntüler, Arap Denizi ve Umman Körfezi üzerinden yapılan uçuşların ardından jetlerin doğrudan uçak gemisinden kalktığını ortaya koydu.

Amerikan Büyükelçiliği'nin Suudi Arabistan’daki X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, USS Nimitz'in bölgedeki varlığı, “deniz güvenliği ve istikrarına olan bağlılığın” bir göstergesi olduğu iletti.

İSRAİL-HAMAS GERİLİMİ SONRASI ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

ABD, bölgedeki önemli müttefiklerinden biri olan Katar'ın vurulması karşısında şaşkınlık yaşamıştı.

USS Nimitz, Haziran 2025’te Orta Doğu’ya yönlendirilmiş ve o tarihten bu yana Körfez çevresinde görev yapıyor.

TRUMP YENİDEN TEHDİT ETTİ

ABD'nin İran’a yönelik baskıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmanın sağlanamaması hâlinde yeniden saldırı tehdidinde bulundu.

Trump, "ABD, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyecek" dedi.

İran yönetimi ise nükleer silah peşinde olmadığını savunmaya devam ediyor.

CENTCOM DOĞRULADI: SALDIRI GRUBU BAHREYN'DEYDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Nimitz ve ona bağlı Carrier Air Wing 17 ile birlikte iki muhripten oluşan saldırı grubunun Ağustos ayında Bahreyn’de konuşlandığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Strike Fighter Squadron 22’ye bağlı F/A-18F Super Hornet savaş uçaklarının gemiden kalktığı anlar dikkat çekti.

KÖRFEZDE YENİDEN GÜÇ GÖSTERİSİ

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırmasının ardından bölgede artan gerginlik, ABD uçak gemilerinin üst üste konuşlandırılmasına yol açtı. USS Carl Vinson ve Harry S. Truman gibi gemiler daha önce bölgeye gönderilmiş, Trump’ın talimatıyla Yemen’deki İran destekli Husi güçlerine yönelik operasyonlarda görev almıştı.

USS Nimitz’in 2026 yılında hizmetten çıkarılması bekleniyor. Ancak bölgedeki son varlığı, ABD’nin İran karşısında doğrudan caydırıcılık mesajı verdiği bir döneme denk geldi.