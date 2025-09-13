Eyüpspor maçlarını nerede oynuyor?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1919'da Eyüp İdman Yurdu adıyla kurulan Eyüpspor, 2024-2025 sezonunda tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele etti.

Uzun yıllar alt liglerde yer alan Eyüpspor, 2019'da Murat Özkaya'nın başkanlığa getirilmesinin ardından yükselişe geçti. 2020-2021 sezonu sonunda TFF 2. Lig şampiyonu olan Eyüpspor, 37 sezon sonra 1. Lig'e çıktı. 1. Lig'de iyi bir performans sergileyen eflatun-sarılı takım, 3. sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Arda Turan yönetimindeki takım, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 6. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. Eyüpspor'un maçları nerede oynadığı merak edildi.

EYÜPSPOR MAÇLARINI NEREDE OYNUYOR?

Eyüpspor, 2025-2026 sezonunda iç saha maçlarını geçici olarak İstanbul Pendik’teki Pendik Stadı’nda oynuyor. Süper Lig standartlarına uygun stadyum bulmakta zorlanan eflatun-sarılı kulüp, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynama taleplerine olumlu cevap alamadı. Bu nedenle Eyüpspor'un iç saha müsabakaları Pendik Stadı’nda gerçekleştiriliyor.

Pendik Stadı, 4.105 seyirci kapasitesi ve modern altyapısıyla Süper Lig karşılaşmalarına uygun bir ortam sunuyor. Eyüpspor, stadyumu geçici olarak kullanırken, uzun vadeli çözüm olarak Eyüp Stadyumu’nun yeniden inşa edilmesini planlıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, stadyumun kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu için çalışmaların başlatıldığını belirtiyor.

Kulüp yetkilileri, Eyüp Stadyumu’nun yenilenmesi halinde maçlarını kendi ilçelerinde oynamayı hedefliyor. Ancak bu süreç tamamlanana kadar Pendik Stadı, Eyüpspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek.