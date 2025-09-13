Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri gündemde
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, namağlup liderliği sürdürmek adına sahada mutlak galibiyet arıyor. Futbolseverler mücadeleyi yakından takip ederken, "Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi?" soruları da araştırılıyor. İşte Eyüpspor-Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında namağlup liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oluyor. Ligde 4'te 4 yapan sarı-kırmızılı takım, liderlik yarışında farkı açmanın peşinde. Eyüpspor ise 4 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.
13 Eylül 2025 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede ilk düdük saat 17.00’de çalarken, "Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi?" soruları da arama motorlarında öne çıkıyor.
EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?
Eyüpspor, ligin namağlup lideri Galatasaray'ı sahasında ağırlıyor. Heyecan dolu mücadele saat 17.00’de başlarken, karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor.
Eyüpspor-Galatasaray maçı, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.
EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Serdar, Yalçın, Kerem, Umut, Seşlar, Ampem, Draguş.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Sane, Icardi.