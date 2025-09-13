Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri gündemde

Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri gündemde
Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Eyüpspor, BeIN Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, namağlup liderliği sürdürmek adına sahada mutlak galibiyet arıyor. Futbolseverler mücadeleyi yakından takip ederken, "Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi?" soruları da araştırılıyor. İşte Eyüpspor-Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında namağlup liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oluyor. Ligde 4'te 4 yapan sarı-kırmızılı takım, liderlik yarışında farkı açmanın peşinde. Eyüpspor ise 4 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede ilk düdük saat 17.00’de çalarken, "Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi?" soruları da arama motorlarında öne çıkıyor.

Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri gündemde - 1. Resim

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Eyüpspor, ligin namağlup lideri Galatasaray'ı sahasında ağırlıyor. Heyecan dolu mücadele saat 17.00’de başlarken, karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor.

Eyüpspor-Galatasaray maçı, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri gündemde - 2. Resim

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Serdar, Yalçın, Kerem, Umut, Seşlar, Ampem, Draguş.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, İlkay, Sane, Icardi.

Eyüpspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri gündemde - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? Osimhen'in maçta oynayıp oynamayacağı netleştiEkrem İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntüleri paylaşılmıştı! Soruşturma başlatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? Osimhen'in maçta oynayıp oynamayacağı netleşti - HaberlerEyüpspor - Galatasaray maçının ilk 11 ler belli oldu mu? Osimhen'in maçta oynayıp oynamayacağı netleştiFenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti mi, saat kaçta oynanacak? Resmi açıklama geldi - HaberlerFenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti mi, saat kaçta oynanacak? Resmi açıklama geldiBüşra Işıldar kimdir? Milli boksörün hayatı ve kariyeri - HaberlerBüşra Işıldar kimdir? Milli boksörün hayatı ve kariyeriİBB burs başvuru ekranı 2025: İBB burs başvurusu ne zaman? - HaberlerİBB burs başvuru ekranı 2025: İBB burs başvurusu ne zaman?Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? - HaberlerReal Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?Ersan İlyasova neden oynamıyor, basketbolu bıraktı mı? - HaberlerErsan İlyasova neden oynamıyor, basketbolu bıraktı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...