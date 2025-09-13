Eyüpspor - Galatasaray: Olimpiyat Stadı'nda ilk düdük çaldı (CANLI)

Süper Lig lideri Galatasaray, 5'inci haftanın açılış mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor ile karşılaşıyor. 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar, 5'inci haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi. Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 yenilgi sonucu 4 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Talha Ülvan, Robin Yalçın, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Svit Seşlar, Denis Draguş, Mame Thiam

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Mauro Icardi

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs, Galatasaray’ın Eyüpspor maçı kadrosunda yer almıyor.

ICARDI AYLAR SONRA 11'DE

Son olarak 28 Ekim 2024 tarihinde oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi, geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2025-2026 sezonunda şu ana kadar maçlarda sonradan oyuna dahil olan Arjantinli golcü, yaklaşık 10,5 ay sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

BARIŞ ALPER YEDEKLERDE

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek transfer teklifi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen, daha sonra "özür" açıklaması yapan Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla kadroya döndü. Milli futbolcu, 24 Ağustos'ta deplasmanda yapılan Zecorner Kayserispor maçı öncesindeki antrenmanlara katılmamıştı. 25 yaşındaki yıldız, yaşadığı mental sorunlar nedeniyle 3'üncü haftadaki Kayserispor ve 4'üncü haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya alınmamıştı.

MAÇ GÜNÜ DEĞİŞTİ

Eyüpspor-Galatasaray müsabakası ilk ilan edilen tarihten bir gün önce oynanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) müsabakanın 14 Eylül Pazar günü oynanacağını ilan etmişti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile yapacağı müsabaka için Eyüpspor mücadelesinin bir gün öne çekilmesini istedi. TFF, sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'yle ilgili talebine olumlu dönüş yaparak, maçın ilan edilen tarihten bir gün önce oynanmasına karar verdi.

LİGDE SON 6 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29'uncu haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 6 dış saha müsabakasını kazandı. Söz konusu süreçte 18 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece bir gol gördü.

KEREM DEMİRBAY ESKİ TAKIMINA KARŞI

Eyüpspor'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giyiyor. Sarı-kırmızılılara 2023 yılının yazında Almanya ekibi Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, 2 sezonda 2 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

EYÜPSPOR İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3'üncü kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.