Haberler > Spor > Galatasaray efsanesi kabri başında anıldı: Metin Oktay bizim kralımız

Galatasaray efsanesi kabri başında anıldı: Metin Oktay bizim kralımız

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane futbolcusu "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 34'üncü yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma töre sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Metin Oktay bizim kralımız, Türkiye’nin kralı" dedi.

Metin Oktay için Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Genel Sekreter Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile efsane futbolcunun aile üyeleri katıldı. Anma töreninde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Galatasaray efsanesi kabri başında anıldı: Metin Oktay bizim kralımız - 1. Resim

"METİN OKTAY BENİ GALATASARAYLI YAPTI"

Başkan Dursun Özbek, törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Metin Oktay’ın örnek bir futbolcu ve örnek bir Galatasaraylı olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaray’ın ve Türk futbolunun sembolü olmuş, gol kralımız, Türkiye’deki bütün futbolseverlerin iftihar ettiği büyük futbolcu Metin Oktay’ın bugün vefatının sene-i devriyende kabrinin başında bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Metin Oktay bir nesli Galatasaraylı yapan önemli bir futbolcumuz. Ben çocukluğumda Metin Oktay’ı seyretme şansı buldum. Beni Galatasaraylı yapan, Galatasaray’ı sevdiren de kendisidir. Büyük bir Galatasaraylıydı. Galatasaray’a sembol olmuş, Galatasaray değerlerini özümsemiş, gelecek nesillere de örnek göstereceğimiz bir Galatasaraylının bugün kabri başındayız. Mekanı cennet olsun. Örnek bir futbolcuydu, örnek bir Galatasaraylıydı. Herkesin Metin Oktay nezdindeki Galatasaraylılığı örnek almasını istiyorum Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak. Kendisine tekrar rahmet, değerli ailesine de sabırlar diliyorum. Bütün Galatasaraylılar, Metin Oktay’ı hep sevdiler, hep sevecekler. Metin Oktay bizim kralımız, Türkiye’nin kralı" şeklinde konuştu.

Galatasaray efsanesi kabri başında anıldı: Metin Oktay bizim kralımız - 2. Resim

"FUTBOLU SAHAYA İNDİRİLEM"

Yeni sezona dair gelen soru üzerine de değerlendirmede bulunan Dursun Özbek, "Yeni sezon başladı. 4 haftayı oynadık önümüzdeki hafta da Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Futbol seyri yüksek bir sezon diliyorum. Artık bazı kısır çekişmeleri bir tarafı bırakıp futbolun güzelliklerini ortaya koymakta fayda var. Türk futbolu açısından buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Galatasaray başkanı olarak herkese buradan çağrı yapıyorum. Futbolu sahaya indirelim, sahada oynayalım. Saha dışında dost olalım. İnşallah bu çağrı yerini bulur. Bu sezon da yaptığım bu çağrıya uygun olarak geçer. Türk futbolunda başarılı bir sezon diliyorum. Avrupa’da oynayan kulüplerimize de başarı diliyorum. Ülke puanı açısından bu çok önemli. Artık iyi bir futbol sezonuna giriyoruz. Avrupa’da herkese başarılar" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray efsanesi kabri başında anıldı: Metin Oktay bizim kralımız - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

