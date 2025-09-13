Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray’da Okan Buruk'tan veto: Bir transferi istemedi, bir ismi göndermedi! Arda Turan istemişti...

Galatasaray’da Okan Hoca, bir ismi istemedi birini de göndermedi. Yönetime takviyeler için teşekkür eden Buruk, Bertuğ Yıldırım’a “Hayır” derken, Shakhtar’ın 4 milyon avro önerdiği Ahmed Kutucu’nun da 3. forvet olarak kalmasını istedi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sarı kırmızılılarda son gün transfer hareketliliği vardı ama somut bir gelişme olmadı. Kadrosuna 5 önemli takviye yapan (Osimhen, Sane, İlkay, Uğurcan, Singo) Galatasaray’a menajerler aracılığıyla Rennes forması giyen golcü isim Bertuğ Yıldırım önerildi.

Teknik direktör Okan Buruk, “Dengeli ve güçlü bir kadro oluşturduk. Takım içindeki dengeyi ve balansı bozmayalım” diyerek Bertuğ Yıldırım hamlesini istemedi. Buruk ayrıca bir de ayrılığa izin vermedi. O isim de Ahmed Kutucu’ydu. 

BERKAN DA GİTMEDİ

Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan Eyüpspor’dan eski öğrencisi olan Ahmed Kutucu’nun alınmasını talep etti. Ukrayna ekibi golcü isim için 4 milyon avro bonservis bedeli önerdi. Yönetim rakamı düşük bulurken Okan Buruk da Kutucu’yu 3. forvet olarak kullanacağını belirtip satışına onay vermedi. Berkan Kutlu için de son gün Süper Lig takımlarından Kocaelispor bastırsa da hem oyuncu kalmak istedi hem de kadro dengesi de gözetilerek teklife olumsuz cevap verildi. 

GÖZLER BARIŞ ALPER’DE

Sıkıntılı bir transfer süreci geçiren ve iki maçta süre alamayan Barış Alper Yılmaz takımda kalmasının ardından bugün Eyüpspor mücadelesinde yeniden sahne alacak. Yılmaz forvette görev yaparken Mauro İcardi’nin de önceki maçlarda olduğu gibi sonradan süre alması bekleniyor.

Eyüpspor'un 11'i:

Felipe    
Calegari
Robin
Claro    
Mujakic    
Yalçın   
Kerem
Draguş
Seslar    
Serdar Gürler  
Umut Bozok

Galatasaray'ın 11'i:

Uğurcan
Sallai 
Davinson  
Abdülkerim
Eren
Torreira
İlkay
Sara
Yunus   
Sane
Barış

