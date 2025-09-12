Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mauro Icardi'den Milli Takım paylaşımı: Gurur duyuyoruz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı yenerek finale yükseldiği maçın ardından bir paylaşım yaparak tebrik etti.

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

TEBRİK MESAJI PAYLAŞTI

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan sarı kırmızılı futbolcu Mauro Icardi, 12 Dev Adam'ı başarısından ötürü tebrik etti.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaşan Icardi, "Bravo beyler! Sizinle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı, 14 Eylül'de finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

