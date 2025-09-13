Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan transfer itirafı

Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Mauro Icardi ve İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen İlkay Gündoğan, "Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu, kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup dün geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİ İÇİN İTİRAF

Transferin uzun sürdüğünü ancak değdiğini ifade eden ilkay, "Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemek için her zaman değer, hele böyle bir kulüp, çocukluk aşkım için. Sonunda gerçekleşti, çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Benim için de önemli bir maçtı. Gururluyum, mutluyum burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için. İnşallah ve umarım önümüzde birlikte galibiyetler yaşarız." dedi.

"AİDİYET BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Mauro Icardi ise "Galatasaray çok büyük, büyük olmaya devam ediyor ve daha da büyük olacak her zaman. Bunu göstermek gerekiyor. Gollerimle buna katkı sağlamaya çalışıyorum. Türk olmasam da bu takımın bir parçası olmak, aidiyet çok özel benim için." şeklinde konuştu.