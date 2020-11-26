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Bakan Akar'dan Fransız Senatosu kararına tepki
26.11.2020 - 14:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: "(Fransız Senatosu kararı) Fransa'nın AGİT MİNSK grubunun eşbaşkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir"
Etiketler : bakan akar,fransız senatosu kararı,
749137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749137.aspx
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