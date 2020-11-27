HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.
HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti!
27.11.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.
Kaynak: AA
Etiketler : HSK,
749380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749380.aspx
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