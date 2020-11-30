TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
TBMM'ye yıl sonuna kadar genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek
30.11.2020 - 11:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
Etiketler : TBMM,
749963 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749963.aspx
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