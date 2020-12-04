Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretim süreciyle ilgili bir grup gazeteciye bilgi veren Atomenergomash Genel Müdürü Andrei Nikipelov, reaktör ünitesinin büyük boyutlu ekipmanları arasında yer alan ve Ekim ayında Akkuyu NGS sahasına teslim edilen 4 adet buhar jeneratörünün yanı sıra, nükleer reaktörün gövdesinin ve reaktör kapağının da üretiminin tamamlandığını söyledi.



HİDROLİK TESTLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haziran ayında Atommash Fabrikası’nda, Akkuyu NGS’nin reaktör gövdesinin hidrolik testlerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Nikipelov, “Test sırasında, reaktör gövdesinde işletim basıncının 1,4 katı büyüklüğünden daha yüksek bir basınç uygulandı. Hidrolik testler hem reaktör gövdesinin baz metalinin ve kaynak yapılan bölgelerinin sağlamlığını, hem de ürünün santral için belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre boyunca çalışmaya hazır olduğunu onaylamış oldu” dedi.



ÜRETİM TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Reaktör üretim sürecinin üçte birinin kalite kontrol çalışmalarına ayrıldığını belirten Nikipelov, toplamda 260 kontrol noktası bulunduğunu ifade etti. Akkuyu NGS’den ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan gelen temsilcilerin 86 ayrı operasyonda yer aldığını aktaran Nikipelov, üretim süreçleriyle ilgili bilgiler verdi.



HASSAS İŞLEMLER YAPILIYOR

Atommash’ta üretim süreçlerinin büyük bir titizlik içinde yürütüldüğünü vurgulayan Nikipelov, şöyle konuştu: “Üretim süreci hem ürünün ayrı parçalarında hem de kendisinde pek çok farklı teknolojik işlemin gerçekleştirilmesini içeriyor. Temel işlemler arasında kaynak, ısıl işlemi ve daha sonraki mekanik işlem yer alıyor. Reaktör gövdesi üzerinde oldukça fazla miktarda kaynak işlemi ve hassas işlem gerçekleştiriliyor. 54 delikte, yüksek hassasiyetle diş açılması gerekiyor. Reaktör kapağının pimleri dişlere tamamen oturmalı ve sonuç olarak tüm ürünün sızdırmazlığını sağlamalıdır. Ekipman üretiminin teknolojik özellikleri, montaj ve kaynak işlemlerinin doğruluğunu, nükleer santral ekipmanlarının üretimi için geçerli tüm norm ve standartlara uygun davranılmasını ve tamamlanan tüm aşamaların denetim ve kontrollerini içeriyor.”



"2020’DE 10 ÜNİTE İÇİN EKİPMAN ÜRETTİK"

Reaktöre ait ana ekipmanların üretiminin, dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu benzersiz bir yüksek teknoloji yetkinliği olduğunu belirten Nikipelov, “Atomenergomash, nükleer enerji santralleri için buhar jeneratör ünitesini bir bütün halinde üreten şirketlerden biri. Şirket aynı zamanda, üretim verimliliğini artırmak için işletmelerine uzmanlıklar da getirdi. Volgodonsk'taki Atommash fabrikası 2012 yılında holdingin bir parçası oldu. Fabrika reaktör tesisi için reaktör basınç kapları ve buhar jeneratörleri gibi önemli büyük boyutlu ekipmanları üretiyor. Yatırım ve üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi, Atommash'ın mevcut rekor kıran üretkenliğini mümkün kıldı. 2020 yılında toplam 10 güç ünitesi için ekipman ürettik” diye konuştu.



6 ÜLKE İÇİN EKİPMAN ÜRETİMİ SÜRÜYOR

Atomenergomash, sadece Akkuyu NGS için değil, başka nükleer enerji santralleri için de ekipman üretmeyi sürdürüyor. Bangladeş’te bulunan Ruppur NGS ve Rusya’daki Kursk NGS-2 için önemli parçaların üretimi başladı. Şirket, önümüzdeki 5 yıl içinde Bangladeş, Türkiye, Finlandiya, Macaristan, Çin ve Mısır'da bulunan yurt dışı santral projelerine 16 reaktör ana ekipmanı ve aynı sayıda buhar jeneratörü seti üretecek.