Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram hesabından projesiyle ilgili açıklama yapan 36 yaşındaki Güney “Pandemi süreci özellikle dar gelirli ailelerimiz için çok zor geçmekte. Ben de naçizane kendimce bir fikir ürettim nasıl yardımcı olabilirim diye, ki elimizden geldiğince destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben özellikle ev hanımlarına yönelik bir proje düşündüm. Adı ‘Ev Hanımlarımızı Kalkındırma Projesi’. Malumunuz kendilerince el işi göz nuru işler yapıyorlar” dedi.

“HER GÜN ÜCRETSİZ PAYLAŞIM YAPACAĞIM”

Bir şekilde bir kazanç sağlamaya çalışan ailelere destek vereceğini ifade eden Güney “Bu da nasıl olacak sosyal medya üzerinden yani story dediğimiz bölümden paylaşımlar yapacağım. Bana artık yollayabileceksiniz. Normalde biliyorsunuz ünlüler bu işten para alıyor. Ben hiç para almadım, bu süreçte de bundan dolayı hiç ücret talep etmeyeceğim. El iş göz nuru bütün emeklerinizi ben sosyal medyam üzerinden bedava yayınlayacağım. En azından sizlere ufak da olsa bir katkıda olmak istiyorum. Bir ay boyunca her gün en az 10 tane paylaşım yapacağım” açıklamasında bulundu.