Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teslim olanlardan birinin 25 yıldır örgütte olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223’e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.