Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise, 31 Aralık Perşembe günü olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. 4 Ocak 2021’de başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine de karar verilecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.