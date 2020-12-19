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Adana'da rüşvet operasyonu: Ceyhan İlçe Belediyesi'ne baskın yapıldı
19.12.2020 - 07:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesi'ne baskın yapıldı. Operasyonda görevden alınan CHP'li Başkan Kadir Aydar hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Etiketler : adana,adana rüşvet operasyonu,ceyhan belediyesi,
754099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754099.aspx
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