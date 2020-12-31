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Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Sağlar'a 'başörtüsü' tepkisi
31.12.2020 - 09:20 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, “Böşörtülü hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu."
Etiketler : chp,başörtüsü,ak parti,
756604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756604.aspx
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