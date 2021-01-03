İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu: Gabar dağı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
03.01.2021 - 09:13 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,
757242 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/757242.aspx
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