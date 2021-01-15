Olayı duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.
Selçuk Özdağ'a saldırı
15.01.2021 - 13:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan Özdağ'ın kafasına 5 dikiş atıldı.
Etiketler : gelecek partisi,selçuk özdağ,saldırı,
760170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760170.aspx
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