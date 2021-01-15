Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
15.01.2021 - 14:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programında konuşuyor.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,
760187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760187.aspx
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