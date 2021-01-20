Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şam’da yaşayan ve bir süredir mide problemleri sebebiyle serumla beslenen Osmanlı hanedan ailesinin reisi Şehzade Dündar Osmanoğlu (90), kan değerlerinin düşmesi sonucu 6 Ocak’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu iyiye gidince bir süre sonra taburcu edildi. Ancak pazartesi akşamı vefat etti. Hayattaki en yaşlı şehzade sıfatını taşıyan merhumun yeğenleri Orhan ve Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Şam merkezindeki mezarlıklarda yer darlığı sebebiyle çok para istendiği, bu yüzden de defin işlemlerinde problem yaşadıklarını söyledi. Şehzade’nin Şam’da defnedilmesinin en münasip olduğu Sultan Selim Camii haziresindeki Osmanlı Hanedanı Kabristanı için ise yetkililerinin izni gerekiyor. Öte yandan İstanbul Müftülüğü, cuma namazı öncesi Ayasofya-i Kebîr Câmii’ni dua ve taziye yeri olarak hazırlıyor. Ayrıca Süleymaniye Camii ile Yavuz Selim Camii’nde de gıyabi cenaze namazı kılınacak.