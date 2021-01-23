Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 askerden 4'ü tutuklandı
23.01.2021 - 01:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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761968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761968.aspx
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