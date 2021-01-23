Bakan Koca: "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224 binden fazla kişi aşı oldu."
Bakan Koca: 1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu
23.01.2021 - 22:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
#sondakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı 1 milyon 200 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldı
Etiketler : Bakan Koca,
762178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762178.aspx
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