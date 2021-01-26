Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt ilçe başkanlığını örgüt kampına çeviren HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alındı.

Haftasonu HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı’da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın resim ve posterlerinin yer aldığı gerekçe gösterilerek Sağlam ve Kılınç gözaltına alınmış, parti binasında arama gerçekleştirilmişti.

Önceki gün gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadelerinin ardından salıverilen Erdal Sağlam ve Dilan Kılıç, “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla bu akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Kılıç ve Sağlam’ın evlerinde arama yapıldığı da öğrenildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis'teki grup toplantısında skandalı savundu.

HDP’nin İstanbul Esenyurt İlçe binasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin ve PKK paçavralarının çıkmasına ilişkin konuşan HDP’li Pervin Buldan, "İlçe binamızdaki görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak partimizi terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz; size buradan ekmek çıkmaz" dedi. HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı da Esenyurt Belediyesi'nin temizlik çalışmasında çekilen görüntüleri kastederek "Bu kareler 6 ay önce çekilmiştir. Deniliyor ki; Esenyurt Belediyesi HDP’ye hizmet vermiş. Verecek tabii ki, görevi. Asıl biz belediyeden şikayetçiyiz" açıklamasını yapmıştı.