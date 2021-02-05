Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği tarafından 2019'da 39 ilçede başlatılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında yüzlerce evsiz vatandaş kaymakamlıkların anlaşma yaptığı otellerde ağırlanmaya devam ediyor.

Proje kapsamında otele yerleştirilenler arasında bulunan Merve Yılmaz ve Hüseyin Çetin çiftinin şahitliğini de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı.

VALİ YERLİKAYA: BUGÜN DE YUVALARININ KURULMASINA ŞAHİT OLDUK

Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek "Merve ve Hüseyin kardeşimiz, 'Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim' projemiz kapsamında otele yerleştirilmiş ve ziyaretim sırasında evlenmek istediklerini iletmişlerdi. Bugün de yuvalarının kurulmasına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

"KİMSE DIŞARIDA KALMASIN! MİSAFİR EDELİM" PROJESİ SALGIN KOŞULLARINDA DA DEVAM EDİYOR

Sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava koşullarından korunması için Vali Yerlikaya'nın talimatı, kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla mega kentte uygulanan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması, salgın koşullarına uygun olarak devam ettiriliyor.

- "1720 KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çifti tebrik etti ve mutluluklar diledi.

Kentte 1720 kişiye ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Yerlikaya, vatandaşlara, devletin merhametini, hizmetin ne olduğunu göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Bütün ilçelerde 64 otel ve çok az da olsa sosyal tesiste kalacak yeri olmayanları misafir ettiklerini dile getiren Yerlikaya, Kovid-19 salgını döneminde, soğuk kış günlerinde insanların dışarıda kalmasına gönüllerinin razı olmadığını her fırsatta söylediklerini ifade etti.

Yerlikaya, sevenleri kavuşturmanın ve evlendirme fırsatı verdiği için Allah'a şükrettiğini belirterek, "Haftaya cuma yine bir düğünümüz olduğunu buradan tekrar ifade ediyoruz. Dileğimiz bütün kardeşlerimiz yuvalarında mesut, huzurlu olsun... Kimse hiçbir şekilde sokakta yaşıyor durumunda kalmasın ama eğer böyle bir durum varsa bilin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti, sizin yanınızda. Bunu göstermek, bunu en güzel şekilde gerçekleştirmek fırsatı Valiliğimizin koordinasyonunda, bütün kaymakamlarımız, arkadaşlarımızla beraber bize nasip oldu. Biz de şükrediyoruz. Tekrar mutluluklar, huzurlar diliyoruz, tebessümünüz hiçbir zaman yüzünüzden eksik olmasın." diye konuştu.

Evsizlere ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini kaydeden Yerlikaya, yuvaların huzur ve mutlulukla dolmasını, sokaklara kimsenin düşmemesini, Allah'ın devlete zeval vermemesini diledi.

- "ŞU ANDA MUTLULUKTAN AĞZIM KULAKLARIMDA"

Damat Hüseyin Çetin, çok mutlu olduğunu ve eşinin zor günlerinde yanında olduğunu söyledi.

Evlenmek istediklerini Vali Ali Yerlikaya'ya ilettiklerini anlatan Çetin, "Sayın Valimiz, bize bu konuda yardımcı oldu. Artık benim de bir ağabeyim var. Gerçek bir ağabeyim var. Kaymakamımız olsun, herkesten Allah razı olsun. Biz buraya kadar geleceğini zannetmiyorduk. Şu anda mutluluktan ağzım kulaklarımda. Biz mutluyuz." dedi.

Gelin Merve Yılmaz ise beraber yurtta tanıştıklarını ve daha sonra konuşmaya başladıklarını söyledi. Daha sonra evlenme kararını aldıklarını anlatan Yılmaz, mutlu olduklarını belirtti.