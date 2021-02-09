Düzenleme kapsamında sebze ve meyvelerden bazıları açık alanda satılamayacak ve kapalı alanlarda satılan ürünlerin tüketici tarafından seçilmesi sona erecek.
Ticaret Bakanlığı’nın taslak halindeki düzenlemesine göre şeftali, dut, böğürtlen, kiraz gibi ürünler bu kapsamda yer alırken, soğan, patates, kestane, kavun ve karpuz gibi ürünler bir takım kurallar çerçevesinde açık alanda satılabilecek. Bu yöntemle birlikte hem israfın önüne geçileceği ve tüketiciye daha sağlıklı bir ortamda hizmet sunulabileceği belirtildi.
Sebze ve meyvelere seçme yasağı: İşte seçilebilecek ürünler
09.02.2021 - 16:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin satışında ve taşınmasında yeni düzenleme çalışmalarına başladı. Görüşe açılan taslağa göre bazı sebze ve meyveler açık alanda satılamayacak, tüketici tarafından seçilemeyecek.
Düzenleme kapsamında sebze ve meyvelerden bazıları açık alanda satılamayacak ve kapalı alanlarda satılan ürünlerin tüketici tarafından seçilmesi sona erecek.
Etiketler : sebze,meyve,seçmece,
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