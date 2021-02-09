Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenleme kapsamında sebze ve meyvelerden bazıları açık alanda satılamayacak ve kapalı alanlarda satılan ürünlerin tüketici tarafından seçilmesi sona erecek.

Ticaret Bakanlığı’nın taslak halindeki düzenlemesine göre şeftali, dut, böğürtlen, kiraz gibi ürünler bu kapsamda yer alırken, soğan, patates, kestane, kavun ve karpuz gibi ürünler bir takım kurallar çerçevesinde açık alanda satılabilecek. Bu yöntemle birlikte hem israfın önüne geçileceği ve tüketiciye daha sağlıklı bir ortamda hizmet sunulabileceği belirtildi.