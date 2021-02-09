Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Koca, mesajında “Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Bugün siz de geleceğiniz için sağlıklı bir karar verebilirsiniz. Sevdiklerinizin kokusunu uzun yıllar ciğerlerinize çekebilmek için. Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden. Sigara kullanımı, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde her zamankinden daha büyük risk taşıyor. Arkanızda gözü yaşlı insanlar bırakmayın, sigarayı bırakın” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakan Koca: “Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden”
09.02.2021 - 18:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden” dedi.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
766353 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766353.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER