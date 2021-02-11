Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Şubat 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.