Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Şubat 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Şehit Yüzbaşı Güler için baş sağlığı mesajı
11.02.2021 - 11:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : bakan akar,şehit,başsağlığı,
766766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766766.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER