Sağlık Bakanı Koca: (Covid-19) Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde
Bakan Koca: Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde
12.02.2021 - 16:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: (Covid-19) Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Koca,
767103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767103.aspx
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