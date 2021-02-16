Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışını, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülürken, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 18 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derece altında seyredecek.

KAR KALINLIĞI 45 SANTİMETREYE KADAR ÇIKTI

İstanbul’un tamamında cumartesiden itibaren devam edin kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı.

İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.

9 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon döktü.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilean, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI

İstanbul Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiği, bu nedenle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına 60-80 Km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.