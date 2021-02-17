Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbaşoğlu, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa konusunda kamuoyuna ve siyasi partilere açık çağrıda bulunduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, yeni anayasa konusunda dört aşamalı bir yol haritasının söz konusu olduğunu söyledi.

İlk olarak "Yeni Anayasa Bilim Kurulu" oluşturulacağını bildiren Akbaşoğlu, "Anayasa hukuku hocalarımızın yer aldığı, baştan aşağıya tutarlı, milli, yerli, sivil bir anayasanın yapılmasıyla ilgili bir taslak metin ortaya konulacak. Bu taslak metin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin siyasi değerlendirmeleriyle, bütün muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla mutlaka enine boyuna tartışılacak ve son halini alacak. Üçüncü aşamada da Meclise, milletvekillerinin takdirine sunulacak. 600 milletvekilinin tamamı bu teklife 'Evet' dese dahi mutlaka milli iradenin sahibi olan aziz milletimizin referandumla onayına sunulacak." ifadelerini kullandı.

Bu dört aşamanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2023'ü, Cumhuriyetimizin 100. yılını yeni, sivil, demokratik bir anayasayla taçlandıralım" çağrısının ete kemiğe büründürülmüş bir hali olacağını vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu süreçler; demokratik, özgürlükçü, sivil, tutarlı, Türkiye'nin devlet-millet kaynaşmasını tam manasıyla tesis edecek. İnsanlarımızın özgürlüğüne, güvenliğine, refahına gerçekten vesile olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin şampiyonlar liginde yer almasını sağlayacak. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak. Örnek alınabilecek bir anayasa hazırlayıp milletimizin onayına sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Akbaşoğlu, yeni, sivil anayasa çalışmalarının şeffaf, milletin gözü önünde gerçekleştirileceğini, gizli kapaklı şekilde, milletten kopuk ve ne olduğu belli belirsiz birtakım çalışmalarla yürütülmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni anayasa konusunda şeffaf, sivil, tutarlı ve milletin bütününü kucaklayan samimi bir çağrısı olduğunu hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çağrının mutlaka bütün partiler tarafından değerlendirilmesi gerekir. Onlar, 'Biz bu çağrıya 'Evet' demiyoruz. Kendi bildiğimiz yolda yürüyeceğiz.' derler, bu davete kulaklarını, gönüllerini tıkarlarsa biz Cumhur İttifakı olarak bu çalışmayı yapacağız ve kamuoyunun bilgisine de net şekilde sunacağız. Teklifimiz, inşallah çok yönlü şekilde bütün toplum kesimlerinin kanaatlerini alacak şekilde, katılımcı, demokratik bir şekilde milli, yerli bir anayasanın teşekkülü şeklinde oluşacak. Hem milletimizin hem de devletimizin kırmızı çizgilerini, olmazsa olmazlarını mutlaka ortaya koyacak. Bu manada en geniş katılımla, en tutarlı, güzel, isabetli ve yüzyıllara sari bir metni ortaya koyacak, niteliği haiz olacak. Bu kapsamda iddialı bir hukuki metin olacak. Hem yerli ve milli bir anlayışla hem de evrensel anlamda da bütün insanlığa hitap edebilecek."