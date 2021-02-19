Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen Birinci Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'nun açılışını gerçekleştirmekten bahtiyar olduğunu belirten Oktay, Türk dünyası meteoroloji servisleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen forumun hayırlı olmasını diledi. Oktay, "Ne yazık ki neredeyse her gün dünyanın farklı bölgelerinden sel, kasırga, kuraklık ve orman yangını haberleri alıyoruz. Ülkelerimizi ve geleceğimizi tehdit eden iklim değişikliği olgusuna karşı ayrı ayrı yürüttüğümüz çalışmaların başarıya ulaşması için topyekun mücadelemizi ve iş birliğimizi güçlendirmemiz elzemdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de şiddetli hava olayları nedeniyle sel, heyelan, hortum gibi afetlerin can ve yatırım kaybına neden olduğunun altını çizen Oktay, çiftçilerin emeklerinin heba olmasına, nehirlerdeki su seviyesi değişiklikleriyle oluşacak kuraklık tehdidine kayıtsız kalınamayacağını vurguladı.

Özellikle meteorolojik afetler konusunda zamanında ve isabetli tahmin, erken uyarı ve bu afetlere karşı dayanıklılık konularına büyük önem verdiklerini belirten Oktay, şunları söyledi:

"İklim değişikliği, sebep olduğu kuraklık, su ve gıda kriziyle insan sağlığı ve ekonomi gibi hayatın her alanını ilgilendiren sorunlara yol açmaktadır. Yapılan meteorolojik ölçümler ve projeksiyonlar orta ve uzun vadede iklim değişikliğinin çok daha dramatik sonuçlara sebep olacağını işaret etmektedir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan Küresel Isınma Raporu, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden giderek daha fazla zarar göreceğimizi açıkça ortaya koymuştur. İklim Hizmetlerinin Durumu 2020 Raporu'nda dünya genelindeki meteorolojik afetlerin, doğal afetler arasında yaygınlık açısından önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 1970-2019 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık yüzde 79'unun meteorolojik olaylardan kaynaklandığı, doğal afetler sonucunda ortaya çıkan can kayıplarının ise yüzde 56’sı ve ekonomik kayıpların yüzde 75'inin meteorolojik afetlerden kaynaklandığı belirtilmektedir."

"İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planımızı hazırladık"

Oktay, hem çevresel hem de ekonomik anlamda daha çok zarar görmemek için iklim değişikliğine yönelik mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası, ulusal ve yerel boyutlarda sürdürdüklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, 541 eylemden oluşan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planımızı hazırladık. Ayrıca, Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarını uygulamaya geçirdik. Diğer taraftan ülkemize millet bahçelerimizle birlikte yeni ekolojik koridorlar kazandırıyoruz. Böylece karbon yutak alanlarımızı artırarak; sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 21'e azaltmayı hedefliyoruz. Doğal olayların öngörülebilirliğini ve önlemlerimizi güçlendirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla teknolojik dönüşümü yakalayan altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 84 yıldır kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım faaliyetleri için hayati önem taşıyan meteoroloji çalışmalarına imza atmaktadır. Bu vesileyle kuruluş yıl dönümlerini tebrik ediyor, ülkemiz ve dost ülkeler için daha nice başarılı çalışmalar yapmalarını diliyorum. Ülkemizin sahip olduğu hem meteoroloji altyapısı hem de iklim değişikliğiyle mücadele tecrübelerini tüm dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmaya hazırız. Bu tecrübe paylaşımını Türk Dünyası Meteoroloji Birliği çatısı altında geniş bir kurumsal yapıya kavuşturabiliriz. Böylece hem iklim değişikliğiyle hem de meteorolojik afetlerle mücadele sahamızı genişletmiş oluruz."

"İş birliğimizi bugünden güçlendirmeliyiz, yarın çok geç olabilir"

"Bu mücadele, ülkelerin ayrı ayrı bir ucundan tutarak üstesinden gelinebilecek cinsten bir mücadele değildir." ifadelerini kullanan Oktay, ülkelerin eş güdümle uygulayacağı çevre dostu politikalar ve bunu destekleyen teknolojik altyapı ile bölgede ve dünyada, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin en aza indirebileceğini vurguladı.

Oktay, Türk Dünyası Meteoroloji Birliği olarak, ortak Ar-Ge çalışmalarıyla yeşil teknoloji, kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında da iş birliğinin genişletebileceği çağrısında bulundu. Oktay, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği karşısında önlem almamanın maliyeti, önlemler için ayıracağımız kaynaklardan katbekat fazla olacaktır. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre iklim değişikliğine karşı direnç yatırımlarına harcanacak her 1 dolar afet risklerinde 15 dolarlık kazanıma karşılık gelmektedir. İklim değişikliği ertelenemeyecek kadar ciddi bir sorundur ve mücadelede ülkeler arası iş birliği olmazsa olmazdır. Hepinizi hava ve su kaynaklı atmosfer olaylarının takip edilmesi, doğal afetlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele konularında eşgüdüm içinde hareket etmeye ve Türk Dünyası Meteoroloji Birliği oluşumuna katkı vermeye davet ediyorum. Sahip olduğumuz tecrübe ve altyapı ile Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı burada taahhüt ediyorum. Forum vesilesiyle Türk dünyasında sağlanması amaçlanan meteorolojik alanda iş birliği, iklim değişikliği ile mücadelede Türk dünyasında bir dönüm noktası olacaktır. Bu duygularla forumun organizasyonunda emeği geçen Tarım ve Orman Bakanımız ile ekibi başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin bakanlarına ve temsilcilerine teşekkür ediyorum."