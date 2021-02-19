Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “17 Şubat 2021’de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir” ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uçuşların nefes kesen görüntüleri de yayımlandı.