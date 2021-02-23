Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından yaptığı açıklamada HDP'li milletvekillerinin FETÖ’cülerle irtibatını deşifre etti. Şentop, cezaevlerinde gerek FETÖ mensuplarının gerekse PKK terör örgütü mensuplarının zaman zaman birtakım eylem organizasyonları içinde olduğunu gördüklerini ve bu konuda duyumlar aldıklarını dile getirdi. Belli konularda kamuoyu oluşturmak, birtakım yalanları, devlete iftiraları ortaya koyup bunları çoğaltarak mektuplarla farklı şekillerde kamuoyunun gündemine taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını gördüklerini vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

Bazı milletvekillerinin bu terör örgütü tarafından hazırlandığı belli olan, içeriği iyi çalışılmış bazı mektupları Meclis gündemine soru önergesi veya başka şekilde taşıdıklarına ben de şahit oluyorum. Çünkü soru önergelerinin bizzat bu konularla ilgili olanlarını okuyorum. Geçenlerde gelen bir bilgiye göre, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına eski ve yeni milletvekilleri tarafından büyük miktarda pullar gönderildiğini, bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Bu bakımdan gerekli işleri, hukuk ve cezaevlerinin yönetimi konusunda Adalet Bakanlığımız yürütüyor. Ancak cezaevleriyle ilgili organizasyon konusunda önemli bir konuya, bir arı kovanına çomak sokulduğunu ifade etmek isterim. Bu rahatsızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak gerekir.

TBMM’YE GELEN FEZLEKE YOK

Meclis Başkanı Şentop, bazı HDP'li vekillerle ilgili kesinleşen yargı kararları ve soruşturmalara ilişkin takip edilecek yol haritasıyla alakalı olarak da “Henüz Meclis’e ulaşmış fezleke yok. Meclis'te başka fezlekeler var” dedi. Gara’ya gittiği açıklanan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile henüz Meclise ulaşan herhangi bir şey olmadığını ifada eden Şentop, “Bu konu Meclis’e geldiği zaman usulü dairesinde gerekenler yapılacaktır. Gergerlioğlu ile ilgili verilen, kesinleşen hüküm var. Bu da belli bir prosedürü takip ediyor. İlgili ilk derece mahkemesine, oradan Adalet Bakanlığına, daha sonra da Cumhurbaşkanı üzerinden Meclis’e gelecek” diye konuştu.