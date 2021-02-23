Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvalık’a bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki vaka ve temaslı sayısının artış ivmesi göstermesi sonucunda Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılmasını önlemek amacıyla saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulaması başlatıldı.
Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi.
Ayvalık'ta iki kırsal mahalleye Covid-19 karantinası
23.02.2021 - 07:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvalık’a bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki vaka ve temaslı sayısının artış ivmesi göstermesi sonucunda Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılmasını önlemek amacıyla saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulaması başlatıldı.
Etiketler : karantina,covid 19 karantina,ayvalık covid,
769728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769728.aspx
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