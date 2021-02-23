Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvalık’a bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki vaka ve temaslı sayısının artış ivmesi göstermesi sonucunda Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılmasını önlemek amacıyla saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulaması başlatıldı.

Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi.