PKK bağlantılı karı- kocanın patlayıcı yapımı esnasında yaşanan patlamada öldüğü aktarıldı. Güvenlik güçleri evde yapılan aramalarda farklı niteliklere sahip başka bomba düzenekleri buldu.
Afrin'de PKK'nın bomba üretim hücresi patladı
23.02.2021 - 19:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin'e bağlı Basuta kasabasında PKK terör örgütü hücresi olduğu belirlenen evde bombalar patladı.
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769928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769928.aspx
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